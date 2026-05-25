Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3228392
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

 Akali Dal setback: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 25, 2026, 01:57 PM IST

Trending Photos

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

Rajmahendra Majitha Joins AAP: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ; ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵਾਧਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਆਰਟੀਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੇਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਅੱਜ 66 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸਨਮਾਨਿਤ

 

TAGS

Rajmahendra Majitha Joins AAPAkali Dal setbackAAP Punjab latest news

Trending news

Gold silver price
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ
Khanna loot News
ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਿਆ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਭਰਾ
CM Mann Dogs Statement
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ
mandi news
कंगना रनौत के गृह वार्ड में जिला परिषद प्रत्याशी पर हमला, चाकू और पत्थरबाजी के आरोप
Raja Warring Notice
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Himachal Gram Panchayat Election
हिमाचल की 1293 पंचायतों में कल मतदान, 6500 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां आज होंगी रवाना
Barnala Car Fire
ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਨੇੜੇ ਡਸਟਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
Himachal Weather
हिमाचल में आज बारिश का येलो अलर्ट, कल से कई इलाकों में हीटवेव का खतरा
Diljit Dosanjh Bomb Threat
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
Begowal Fair Incident
ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਝੂਲਾ; ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਫਸੇ ਰਹੇ ਲੋਕ