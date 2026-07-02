Add Zee Business As A Preferred Source
App

ਜਾਅਲੀ ਐਨਓਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ; FIR ਦਰਜ

Khanna fake NOC Registration Case: ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਐਨਓਸੀ (NOC) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 02, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:11 PM IST
ਜਾਅਲੀ ਐਨਓਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ; FIR ਦਰਜ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤੇਜ਼; ਐਸਆਈਟੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਦੌਰਾ
Behbal Kalan Firing Investigation57 min ago
2
Himachal Weather1 hr ago
3
National Anisette Day 20261 hr ago
4
Punjab New Land Pooling Scheme1 hr ago
5
Sikh Helmet Exemption Case2 hrs ago