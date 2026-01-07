Advertisement
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

 ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 07, 2026, 01:55 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਗ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰਨ ਸੁਰਜੀਤ” ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਚੋਣ ਕਮੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਬਾਗੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।  ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਸ਼ਨ ਅਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

'Shiromani Akali Dal

