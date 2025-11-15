ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ

Punjab Cabinet Decisions: ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Punjab Cabinet Decisions: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਿਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੈਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਈ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ
ਚੀਐਚਸੀ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿੱਚ 51 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 62 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ
16 ਸੀਡੀਪੀਓ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਲਈ ਛੇ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ PUDA ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ: ਪਲਾਟ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 500 ਗਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2,000 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ
ਕੈਬਿਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ₹53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।