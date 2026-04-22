ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ; ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Abohar Blast News: ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਟੇਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਬਲਾਸਟ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਝੁਲਸ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਉਗਲ ਰਹੀ ਗਰਮੀ! ਅੱਜ ਵੀ ਲੂ ਦਾ ਯਾਲੋ ਅਲਰਟ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ । ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਢਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਸਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ । ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਮੌਤ; ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ