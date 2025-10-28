Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2978545
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਹੋਏ ਸਸਤੇ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਭਾਅ

Gold-Silver Price Today 28 October: ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 916 ਸ਼ੁੱਧਤਾ (22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ) ਦੀ ਕੀਮਤ 1,109,07 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੀ, ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ₹1,09154 'ਤੇ ਆ ਗਈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 02:50 PM IST

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਹੋਏ ਸਸਤੇ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਭਾਅ

Gold-Silver Price Today 28 October: ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 119,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 916 ਸ਼ੁੱਧਤਾ (22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ) ਦੀ ਕੀਮਤ 1,109,07 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੀ, ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ₹1,09154 'ਤੇ ਆ ਗਈ।

ਅੱਜ, 999 ਸੋਨਾ (24-ਕੈਰੇਟ, ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ) 1,913 ਅਤੇ 999 ਚਾਂਦੀ (ਪ੍ਰਤੀ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) 1,631 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ।

ਅੱਜ, ਸੋਨਾ 999 (24 ਕੈਰੇਟ, ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ) 1,913 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 999 (ਪ੍ਰਤੀ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) 1,631 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ, 28 ਅਕਤੂਬਰ: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਣੋ

ਜਾਣੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ IBJA ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ

(ਸੋਮਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025)

ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (999 ਸ਼ੁੱਧਤਾ):

ਸਵੇਰ ਦਾ ਰੇਟ: 1,22,402 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ

ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰੇਟ: 1,21,077 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ (999 ਸ਼ੁੱਧਤਾ):

ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਰ: 1,48,030 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦਰ: 1,45,031 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹਨ, ਪਰ GST ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। IBJA ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

