ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ; ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਾਰਡ ਚਾਰਜ ਤੇ ਨੋਮੀਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ!

1 November New Rule: ਅੱਜ ਤੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, SBI ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 1% ਫੀਸ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
1. ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ nominee ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ nominee ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਾਹਕ ਸਾਰੇ nominee ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
2. SBI ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ 1% ਚਾਰਜ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ, SBI ਕਾਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ CRED, Cheq, ਜਾਂ MobiKwik ਵਰਗੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ POS ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਚੋਣਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ₹1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਲਿਟ ਟੌਪ-ਅੱਪ 'ਤੇ ਹੁਣ 1% ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
3. ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
4. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਹੈ। 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।