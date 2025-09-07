ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਖਿਜਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ

Sultanpur Lodhi News: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Sultanpur Lodhi News: ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖਿਜਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਐਡਵਾਂਸ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਢਾਹ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਖੂਬ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 5000 ਏਕੜ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਬਾਜਾ, ਅੰਮਿਤਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 33 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੀ ਢਾਹ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਖਿਜਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਬੰਨ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਬਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।