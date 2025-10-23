PSEB Exams News: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

PSEB Exams News: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਪੂਰਕ (Supplementary) ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ), ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਬਲਾਕ-2 ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
Trending Photos
PSEB Exams News: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਪੂਰਕ (Supplementary) ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ), ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਬਲਾਕ-2 ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM Mann Fake Video: ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ; ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀਤੀ ਬਲਾਕ
ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, www.pseb.ac.in 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ; ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ