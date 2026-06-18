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India Football Superpower by 2034: ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ('ਜ਼ੈੱਡ') ਨੇ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਮਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਜ਼ੈੱਡ' ਹੁਣ ਖੇਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਚਮਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ।
ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ZEE) ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ੀ5 ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀ5 ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਾਹਕੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਭਰ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 2034 ਤੱਕ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2034 ਤੱਕ ਫੀਫਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ, ਕੋਚਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਸਕੇ।"
"ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"