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2034 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਲੈਨ; Zee5 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

India Football Superpower by 2034: ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ('ਜ਼ੈੱਡ') ਨੇ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 18, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:55 PM IST
2034 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਲੈਨ; Zee5 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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2034 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਲੈਨ
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