Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3226544
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

Punjabi Singer Murder Case: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖਾ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 23, 2026, 11:50 AM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

Punjabi Singer Murder Case: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖਾ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖਾ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ ਯਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਨੀਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੀਲੋਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਰਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਮਰਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਜਮਾਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਫੋਰਡ ਫਿਗੋ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ।

ਲਾਸ਼ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਿਲੀ

Add Zee News as a Preferred Source

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 13 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 8:30 ਵਜੇ, ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੀ ਫੋਰਡ ਫਿਗੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਤ 9 ਵਜੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੀਲੋ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

TAGS

Punjabi Singer Murder CaseSukhwinder Singh lookout noticeInder Kaur news

Trending news

Nalagarh accident
सलोगड़ा में बड़ा सड़क हादसा, पैराफिट तोड़ दूसरी सड़क पर पलटी बस; चालक समेत 2 घायल
Petrol Diesel Price Hike
10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
Fazilka Accident
ਸਾਬਕਾ MLA ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
amritsar clash news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੰਨੂ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝਗੜਾ; ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹਮਲਾ, 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ; ਕਈ 'ਚ ਹੀਟਵੇਵ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 23 ਮਈ 2026
Bhole Oye Bhole 2 teaser launch
ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਭੋਲੇ ਓਏ ਭੋਲੇ 2’ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਲਾਂਚ, 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
Mansa news
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ
Punjab Local Body Election
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ
Batala News
ਬਟਾਲਾ ‘ਚ AAP ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ, ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ