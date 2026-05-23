ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

Punjabi Singer Murder Case: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖਾ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖਾ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ ਯਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਨੀਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੀਲੋਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਰਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਮਰਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਜਮਾਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਫੋਰਡ ਫਿਗੋ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ।
ਲਾਸ਼ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਿਲੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 13 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 8:30 ਵਜੇ, ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੀ ਫੋਰਡ ਫਿਗੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਤ 9 ਵਜੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੀਲੋ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।