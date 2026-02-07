ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ! ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

Punjab Paddy Scam: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Punjab Paddy Scam: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਐਫਸੀਆਈ, ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੀਬੀਆਈ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 6 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ।
ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1900 ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ 2400 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੇਟ ਪਾਸ ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਕ ਸਖ਼ਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਲਈ ਗਈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਝੋਨਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ MSP ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।