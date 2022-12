राखी सावंत के अंदर आई भूतनी? वायरल वीडियो देख लोग हुए दंग

Rakhi Sawant Bigg Boss Marathi Season 4 news: राखी सावंत, जिन्हें ड्रामा क्वीन भी कहा जाता है, फिलहाल बिग बॉस मराठी सीजन 4 में नज़र आ रही हैं जो कि महेश मांजेरकर द्वारा होस्ट किया जा रहा है। हाल ही में उन्हें (Rakhi Sawant) एक अलग ही रूप में देखा गया है, जिसे देख लोग बोले कि ये 'चुड़ैल' लग रही है।

अक्सर ड्रामा क्वीन राखी सावंत अपने अतरंगी तरीकों से दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती हैं। वह (Rakhi Sawant) इस साल बिग बॉस मराठी सीजन 4 का हिस्सा हैं। शो के नए प्रोमो में राखी सावंत को एक भूतनी के भेष में देखा जा सकता है। अब यह देखना बहुत ही रोमांचक होने वाला है कि अब राखी क्या नया रंग दिखाएंगी।

इंस्टाग्राम पर हाल ही में बिग बॉस मराठी 4 का (Bigg Boss Marathi 4) प्रोमो शेयर किया गया है जिसमें राखी सावंत को एक भूतनी के अवतार में देखा गया है। वीडियो में उनके बाल बिखरे हुए हैं और मेकअप फैला हुआ है। वह बहुत ही डरावनी नज़र आ रही हैं। वहीं किरण माने ने राखी (Rakhi Sawant) के अंदर से भूत निकालने के लिए उनपर मंत्र फूंका और उनका ये दिलचस्प वीडिओ सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। राखी की वाइल्ड कार्ड ऐन्ट्री होने से बिग बॉस मराठी के घर में आय दिन नए बवाल देखने को मिल रहे हैं।

राखी सावंत ने हिंदी बिग बॉस में भी अपना जलवा दिखाया है और उसमे भी कई सुर्खियां बटोरी है। अब आगे यह देखना बहुत ही रोमांचक होने वाला है कि अब ड्रामा क्वीन (Rakhi Sawant) दर्शकों का मन बहलाने के लिए क्या क्या रंग दिखाएंगी।

