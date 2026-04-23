Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 11:11 AM IST

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੁੱਟਿਆ

Zirakpur News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਭਾਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਪਟਮਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਬਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਈਕ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ।

ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਝਪਟਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਰਦਾਤ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਤੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੁਕਾਨ ਨੂ ਮਾਲਕ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ

ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਏਅਰ ਰੇਡ/ਬਲੈਕਆਊਟ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ

 

zirakpur news
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੁੱਟਿਆ
Lenskart Sanjauli Incident
संजौली में लेंसकार्ट स्टोर में घुसकर नारेबाजी, मामला दर्ज
Drug Smuggling Ludhiana
ਸਿਵਲ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ
Chandigarh Burail Jail
ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ; ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੈਦੀ ਜ਼ਖਮੀ
Lalru News
ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੁਕਾਨ ਨੂ ਮਾਲਕ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ; ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
CM Bhagwant Mann
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’-ਸੀਐਮ
Free hospital treatment India
ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
Punjab blackout mock drill
24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਏਅਰ ਰੇਡ/ਬਲੈਕਆਊਟ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ