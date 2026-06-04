Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3237587
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਆਈ ਸਹਾਮਣੇ

Bikram Singh Majithia FIR News: ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 91, ਮਿਤੀ 1 ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jun 04, 2026, 03:20 PM IST

Trending Photos

ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਆਈ ਸਹਾਮਣੇ

Bikram Singh Majithia News(ਪਰਮਬੀਰ ਔਲਖ): ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 91, ਮਿਤੀ 1 ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ 1 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 12:55 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 006 ਰਾਤ 1:05 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 132, 221, 304, 62, 263, 241, 351(2), 190 ਅਤੇ 191(3) ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ, 1959 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25 ਅਤੇ 27 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

bikram majithia newsFIRpunjabi news

Trending news

bikram majithia news
ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਆਈ ਸਹਾਮਣੇ
Nurpur news
नूरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 1.345 किलो चरस बरामद; दो आरोपी गिरफ्तार
India vs Afghanistan
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰ
Chamba News
ऑनलाइन गेमिंग कर्ज से परेशान युवक ने रची अपनी मौत की साजिश, डैम में गाड़ी फेंक फरार
CM Bhagwant Singh Mann
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ
Shimla News
POCSO मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
Punjab Bomb Threat
ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ 'ਤੇ
Punjab Terror News
ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ: ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, IED ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ
Punjab Shambhu Border
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਗੇਟ, 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਆਰ
Nurpur news
नूरपुर पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, तीन मामलों में 6 आरोपी गिरफ्तार