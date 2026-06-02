Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3235823
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ‘ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ’ ਹੋਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ

Majitha News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jun 02, 2026, 03:38 PM IST

Trending Photos

ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ‘ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ’ ਹੋਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ

Majitha News(ਪਰਮਬੀਰ ਔਲਖ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ “ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ” ਦੱਸਦਿਆਂ “ਭਗੋੜੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

Majitha newsbikram majithia newspunjabi news

Trending news

Majitha news
ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ‘ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ’ ਹੋਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ
Himachal High Court
184 साल पुराने US क्लब गेट को तोड़ने पर HC सख्त, सरकार और नगर निगम को भेजा नोटिस
NARCL loan settlement news
₹2,172 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ₹579 ਕਰੋੜ ‘ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ! ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ NARCL ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
Firing at Congress Leader House
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
mandi news
चुनाव हारकर भी जीत गए दिल! तरुण ठाकुर ने प्रतिद्वंद्वी को माला पहनाकर दी बधाई
Punjab PCS transfer 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 4 PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
EVM Voting in Punjab Bypolls
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
Nurpur news
राकेश पठानिया का बड़ा ऐलान! भड़वार वार्ड-2 के चुनाव परिणाम को HC में देंगे चुनौती
Jobanpreet Singh case
ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅੱਪਡੇਟ
Badshah Cub Sealed
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲੱਬ ਸੀਲ