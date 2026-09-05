/बिलासपुर की हर पंचायत में लगेगा ऑटोमेटिक रेन गेज, ब्लॉक स्तर पर बनेंगे वेदर स्टेशन

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Bilaspur News(विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में अब बारिश और मौसम से जुड़े आंकड़े पंचायत स्तर तक सटीक तरीके से दर्ज किए जाएंगे. जिले की सभी 176 ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जाएंगे, जबकि प्रत्येक विकास खंड स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. इस व्यवस्था से स्थानीय स्तर पर हुई वास्तविक बारिश का सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, जिससे फसल नुकसान के आकलन और बीमा दावों के निपटारे में मदद मिलेगी.
इस योजना को लेकर बिलासपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. उपायुक्त राहुल कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत स्तर पर मौसम संबंधी आंकड़ों के वैज्ञानिक और व्यवस्थित संग्रहण को मजबूत किया जाएगा.
176 पंचायतों में लगाए जाएंगे ऑटोमेटिक रेन गेज
योजना के तहत बिलासपुर जिले की 176 ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए जाएंगे. इससे प्रत्येक पंचायत में होने वाली बारिश की मात्रा का वास्तविक और आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार हो सकेगा.
किसी इलाके में अत्यधिक बारिश, अतिवृष्टि या अन्य मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण फसल को नुकसान होने पर स्थानीय स्तर पर दर्ज बारिश के आंकड़े नुकसान के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
हर विकास खंड में बनेगा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन
पंचायत स्तर के अलावा प्रत्येक विकास खंड में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा. इन स्टेशनों के जरिए तापमान, आर्द्रता, बारिश, हवा की गति और हवा की दिशा समेत कई मौसम संबंधी मानकों का डेटा अपने आप रिकॉर्ड किया जाएगा.
इससे जिला मुख्यालय या सीमित मौसम केंद्रों के आंकड़ों पर निर्भरता कम होगी और स्थानीय स्तर पर मौसम की वास्तविक स्थिति का डेटा उपलब्ध हो सकेगा.
फसल बीमा के दावों के निपटारे में मिलेगी मदद
स्थानीय स्तर पर बारिश का सटीक आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध होने से फसल नुकसान के आकलन और फसल बीमा दावों के सत्यापन में मदद मिलेगी. इससे यह पता लगाने में आसानी होगी कि संबंधित क्षेत्र में वास्तव में कितनी बारिश हुई और मौसम की स्थिति कैसी रही.
प्रशासन के अनुसार, सटीक आंकड़ों से बीमा दावों के निपटारे में पारदर्शिता बढ़ सकती है और पात्र किसानों को समय पर लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी.
किसानों को समय पर मिलेगी मौसम की जानकारी
ऑटोमेटिक रेन गेज और वेदर स्टेशन से मिलने वाले आंकड़ों का इस्तेमाल किसानों को कृषि संबंधी सलाह देने में भी किया जाएगा. मौसम की सटीक जानकारी के आधार पर किसान बुआई, सिंचाई और फसल सुरक्षा से जुड़े फैसले बेहतर तरीके से ले सकेंगे.
विंड्स योजना के तहत मजबूत होगा नेटवर्क
जानकारी के अनुसार, विंड्स योजना के तहत ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज का नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है. इसके जरिए मौसम संबंधी आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण और इस्तेमाल की व्यवस्था को अधिक वैज्ञानिक बनाया जाएगा.
प्रशासन ने अधिकारियों को उपकरणों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने और जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इस काम में कृषि विभाग, खंड विकास अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि आपसी समन्वय से काम करेंगे.
क्या होता है ऑटोमेटिक रेन गेज?
ऑटोमेटिक रेन गेज एक ऐसा उपकरण है, जो किसी निश्चित स्थान पर होने वाली बारिश की मात्रा को स्वचालित तरीके से रिकॉर्ड करता है. इससे बारिश का सटीक आंकड़ा उपलब्ध होता है.
क्या होता है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन?
ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में अलग-अलग सेंसर लगे होते हैं, जो तापमान, आर्द्रता, बारिश, हवा की गति और दिशा सहित कई मौसम संबंधी आंकड़े रिकॉर्ड करते हैं.