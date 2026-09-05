/बिलासपुर की हर पंचायत में लगेगा ऑटोमेटिक रेन गेज, ब्लॉक स्तर पर बनेंगे वेदर स्टेशन

Bilaspur News(विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में अब बारिश और मौसम से जुड़े आंकड़े पंचायत स्तर तक सटीक तरीके से दर्ज किए जाएंगे. जिले की सभी 176 ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जाएंगे, जबकि प्रत्येक विकास खंड स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. इस व्यवस्था से स्थानीय स्तर पर हुई वास्तविक बारिश का सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, जिससे फसल नुकसान के आकलन और बीमा दावों के निपटारे में मदद मिलेगी.