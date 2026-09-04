/घुमारवीं थाने के बाहर धरने पर बैठे राजेंद्र गर्ग, BJP नेताओं पर FIR को लेकर पुलिस पर लगाए आरोप

Bilaspur News(विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं में सोशल मीडिया पर कथित बयानबाजी को लेकर भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज होने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है. भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा नेता राजेंद्र गर्ग कार्यकर्ताओं के साथ घुमारवीं पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गए.