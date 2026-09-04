/घुमारवीं थाने के बाहर धरने पर बैठे राजेंद्र गर्ग, BJP नेताओं पर FIR को लेकर पुलिस पर लगाए आरोप

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Bilaspur News(विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं में सोशल मीडिया पर कथित बयानबाजी को लेकर भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज होने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है. भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा नेता राजेंद्र गर्ग कार्यकर्ताओं के साथ घुमारवीं पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गए.
BJP नेताओं पर FIR को लेकर जताया विरोध
राजेंद्र गर्ग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की शिकायत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दी गई शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है.
उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हालिया राजनीतिक विवाद के बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, उपाध्यक्ष विजय शर्मा और मीडिया प्रभारी महेंद्र पाल रतवान के खिलाफ पुलिस ने कथित तौर पर बिना उचित जांच और पूछताछ के FIR दर्ज की. बाद में तीनों कार्यकर्ताओं को कोर्ट से जमानत मिल गई.
कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप
पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणियों के प्रमाण और शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचे थे. उनका कहना है कि पुलिस ने FIR दर्ज करने के बजाय शिकायत को रोजनामचे में दर्ज किया और शिकायतकर्ताओं को कोर्ट जाने की सलाह दी.
राजेंद्र गर्ग ने सवाल उठाया कि एक जैसे मामलों में पुलिस का रवैया अलग-अलग क्यों है.
‘विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश’
राजेंद्र गर्ग ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए पुलिस का सहारा लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष रखा था और मुख्यमंत्री से भी सवाल किए थे.
उन्होंने पिछले दिनों विधानसभा के बाहर एक कैबिनेट मंत्री की ओर से नारेबाजी और एक मामले को लेकर दिए गए बयान का भी जिक्र किया. गर्ग के मुताबिक, इसी घटनाक्रम के बाद मंत्री के कुछ करीबी लोगों की ओर से शिकायत दी गई और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई.
कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी
पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर धरना शुरू किया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा. जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज करने की बात भी उन्होंने कही.