MPLADS ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ਦਾ AAP ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

Punjab BJP VS AAP: BJP ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ AAP ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ — “ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੀਰੋ... ਨਿਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ!”

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 06:58 PM IST

BJP ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਤੇ 26.6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ?

Member of Parliament Local Area Development Scheme ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। BJP ਨੇ AAP ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਦਾ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 14.64 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 12.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 6.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੂੜੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

