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ਨੰਗਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

Nangal News: ਸਤਲੁਜ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Published: Jul 16, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:12 PM IST
ਨੰਗਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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ਨੰਗਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
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