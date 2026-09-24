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ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ; ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ

Jairam Thakur Shri Anandpur Sahib: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਅੱਜ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 24, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 01:55 PM IST
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ; ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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