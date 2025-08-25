बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने बारिश से क्षतिग्रस्त हुए अबादा बराना स्कूल भवन का किया निरीक्षण

Una News: ऊना जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. इसी कड़ी में आज बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय अबादा बराना का दौरा कर क्षतिग्रस्त स्कूल भवन का निरीक्षण किया और मौके की स्थिति का जायज़ा लिया.

बताया जा रहा है कि सुबह पहाड़ी से अचानक भारी मलबा स्कूल भवन पर आ गिरा. इस दौरान स्कूल के कमरे में मौजूद स्टाफ ने भागकर अपनी जान बचाई. हादसे में स्कूल की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और काफी सामान भी नष्ट हो गया। सत्ती ने कहा कि अगर आज छुट्टी न होती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

बीजेपी विधायक ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए. साथ ही उन्होंने क्षतिग्रस्त कमरों के निर्माण के लिए फंड की व्यवस्था करने की भी मांग रखी.

वहीं, जिला प्रशासन ने विद्यालय भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया है. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय को 28 अगस्त तक या आगामी आदेशों तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि मरम्मत और आवश्यक कार्यवाही पूरी होने तक भवन का उपयोग नहीं किया जाएगा और बच्चों की पढ़ाई के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.