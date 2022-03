ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ? ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵੇ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿੰਪਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਨਵੀਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿੰਪਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਵਧੀ ਡਿੰਪਾ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਡਿੰਪਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਲਈ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਡਿੰਪਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

Met Honble HM @AmitShah ji & took up 4 imp matters of my are including appointment letters to SSC GD 2018,releasing compensation 2 farmers whose land falls across barbed wire on IB,holding special recruitment camp in TarnTaran for youths in CAPF,starting trade 4m khalra border pic.twitter.com/yY292BeyVm

— Jasbir Singh Gill MP (@JasbirGillKSMP) March 23, 2022