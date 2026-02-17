Advertisement
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

Fazilka Fraud News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ₹3 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $30 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 12:20 PM IST

Fazilka Fraud News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ₹3 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $30 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਿੱਡਾਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੀਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਲਟਾਸ ਫਰਿੱਜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ "ਇਲੈਕਟਰੋ ਵਰਲਡ" ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉਸਨੇ "ਪੀਐਨ ਇਲੈਕਟਰੋ ਵਰਲਡ" ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਮਾ ਰਾਜਨ ਸਪਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਕਸਰ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 37,848,214 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਨ, ਮੁਕੁਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

