J&K Nowgam blast: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ; 9 ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 29 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Jammu and Kashmir Blast: ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨੌਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
Trending Photos
Jammu and Kashmir Blast: ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨੌਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 29 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। 9 ਲੋਕ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ/ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 92 ਬੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ SKIMS ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਮਾਕਾ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11:25 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (FSL), ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮੱਗਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ" ਸੀ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੇੜਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ।
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨੌਗਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਪੱਖੀ ਪੋਸਟਰ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨੌਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਅਚਾਨਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 29 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਫੋਟਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (JeM) ਦੇ ਇਸ "ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ" ਮਾਡਿਊਲ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨੌਗਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਪੱਖੀ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਨਾਭੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ।