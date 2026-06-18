Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਪੁਲ ਥੱਲਿਓਂ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਪੁਲ ਥੱਲਿਓਂ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

Sangrur News: ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੜਕਸਾਰ ਧੂਰੀ ਰੋਡ ਪੁਲ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕ 24 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 18, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:53 AM IST
ਪੁਲ ਥੱਲਿਓਂ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਪੁਲ ਥੱਲਿਓਂ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
Sangrur Girl Body Found3 min ago
2
Kapurthala news32 min ago
3
Chandigarh Cashier Murder Case1 hr ago
4
Punjab Free Coaching2 hrs ago
5
Bhagwant Mann Sarkar Aapke Dwar2 hrs ago