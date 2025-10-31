ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ, CCTV ਫੁੱਟੇਜ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗੁਟ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Ferozpur News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀਰਾਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ (ਸ਼ਗਨ) ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਮਹੰਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਸਰੀਰਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਸਮੂਹ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੰਤ ਸਮੂਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ।
ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਮਹੰਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।