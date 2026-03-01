Advertisement
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ-ਡੰਡਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ

Ludhiana Clash: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ-ਡੰਡਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 01, 2026, 01:18 PM IST

ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਗੁੱਲੀ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਰੈਕੇਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਵਰਸਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਫਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਛੁਡਵਾਉਣ ਆਏ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਉਤੇ ਨਹੁੰ ਮਾਰੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫਬਤੀਆਂ ਕੱਸਦੇ ਹਨ।

ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰੰਜਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ “ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ।” ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

