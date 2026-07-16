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ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ; ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ

Kapurthala Firing News: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 16, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:48 PM IST
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ; ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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