ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ 30 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ; 10 ਦੀ ਮੌਤ

Yamuna River Boat Accident: ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ 30 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸੈਲਾਨੀ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਧੀ, ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੇਸੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ। ਫੌਜ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 30 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਲਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ 15 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਲਕ 25 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੋਂਟੂਨ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ।
ਆਰਮੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤੈਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।" ਕਿਸ਼ਤੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੁੱਟ ਦੂਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅਚਾਨਕ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਕੋ।" ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੋ ਵਾਰ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਟਕਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਗਈ।
ਕੇਸੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਮਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੈਰਦੇ ਪੁਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੇ ਲਿਖਇਆ ਅੱਜ ਜਗਰਾਂਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ..ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ..ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ..ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।