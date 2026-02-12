Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3107150
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਅਟੈਚੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ; ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਐਂਗਲ ਉਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

Bathinda Suitcase Body News: ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਅਟੈਚੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 05:03 PM IST

Trending Photos

ਅਟੈਚੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ; ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਐਂਗਲ ਉਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

Bathinda Suitcase Body News: ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਅਟੈਚੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਟੈਚੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਮਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਤਲ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਭੇਤ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇੜੇ ਇਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟਕੇਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਟਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ “ਕਾਕੂ” ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਤਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

 

TAGS

Bathinda Suitcase BodyBathinda Murder Casepunjabi news

Trending news

Bathinda Suitcase Body
ਅਟੈਚੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ; ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਐਂਗਲ ਉਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
Shimla News
बिजली संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ प्रदेशभर में बिजली कर्मियों का प्रदर्शन
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Paonta Sahib news
विदेशी डील पर भड़के किसान! संसद घेराव की चेतावनी, सरकार से मांगा जवाब
haryana CM Nayab Saini
AAP ਦਾ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
Una News
ऊना में 108-102 एंबुलेंस कर्मचारियों की 5 दिन की हड़ताल, लेबर कोड के खिलाफ प्रदर्शन
amritsar news
ਨਾਰਕੋ-ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 7 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ
Punjab GST Scam
9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ GST ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
barnala news
ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਖਸ਼ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ
Revenue Deficit Grant
RDG पर सियासत तेज: कोर्ट जाने की तैयारी में सीएम सुक्खू? जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल