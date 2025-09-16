Canada ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਾਰ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਮਿਲੀ

Bathinda News: ਮ੍ਰਿਤਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Trending Photos
Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਸ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਰੋਡ ਦੇ ਪੁੱਲ ਨੇੜਿਓ ਪਟੜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਜਾਜ ਪਲੇਟੀਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਲਾਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਹਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।