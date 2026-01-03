Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3062628
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ

Bollywood Actor Accident: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 03:23 PM IST

Trending Photos

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ

Bollywood Actor Accident: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਚਿੰਤਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੂਪਾਲੀ ਬਰੂਆ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਜ਼ੂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਗੁਹਾਟੀ ਐਡਰੈੱਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੋੜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗੀਤਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੁਹਾਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ।

ਵਿਦਿਆ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ 1994 ਦੀ ਫਿਲਮ ਦ੍ਰੋਹਕਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਖਲਨਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1942: ਏ ਲਵ ਸਟੋਰੀ, ਵਾਸਤਵ, ਕਹੋ ਨਾ... ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਰਫੀ, ਅਤੇ ਹੈਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ-ਯਾਤਰਾ ਵਲੌਗਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕ ਹਨ।

TAGS

Bollywood Actor AccidentAshish Vidyarthi injuredRupali Barua Accident

Trending news

CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू ने कंडाघाट में 168 करोड़ के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की रखी आधारशिला
Former MLA Navtej Singh Cheema
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਖਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼; ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਦੋਫਾੜ ਹੋਏ ਆਗੂ
BHEL Recruitment 2026
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਤਨਖਾਹ 95000 ਰੁਪਏ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਣੋ
mandi news
आजादी के 78 साल बाद तुम्मन पहुंची पहली बस, ग्रामीणों ने फूल-मालाओं से किया स्वागत
Khanna News
ਖੰਨਾ ਵੇਰਕਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਪੁੱਜੀ
US military strike Venezuela
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬੇਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਧਮਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ
328 missing Saroops
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
Paush Purnima 2026
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ 'Wolf Moon', ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ
Border 2 Sunny Deol Fee
ਬਾਰਡਰ-2 ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ; ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
Amar Singh Chahal fraud
ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ