Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3083589
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਚ ਗਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਤਰੁੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ School

Gurdaspur School Bomb Threat: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਈਮੇਲ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਮਕੀ ਵਿੱਚ ਜਿਆ ਲਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਕੂਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿੰਨਟੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 23, 2026, 11:36 AM IST

Trending Photos

ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਚ ਗਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਤਰੁੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ School

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਧਮਕੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਨੌਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਜਿਆ ਲਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਕੂਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿੰਨਟੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

bomb threatSchoolsGurdaspur

Trending news

Shimla News
रोहड़ू के मलखून गांव में बाण देवता मंदिर में भीषण आग, पूरा मंदिर जलकर राख
school
ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
nasa challenger mission
NASA Challenger Accident: ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਟਿਆ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸੜੇ 7 Astronaut
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम ने ली करवट; बारिश और बर्फबारी 27 जनवरी तक जारी रहने की संभावना
Republic Day 2026
Republic Day 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
chandigarh school student
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
delhi pune flight
'ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੈ...' Indigo ਫਲਾਇਟ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
barnala gutka sahib beadbi case
ਬਰਨਾਾਲਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
'Basant Panchami'
Punjab Weather: ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 23 ਜਨਵਰੀ 2026