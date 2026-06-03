Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3236629
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਰੀਲ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨਜ਼ਰ

Durgiana Temple Reel Controversy News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 01:57 PM IST

Trending Photos

ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਰੀਲ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨਜ਼ਰ

Durgiana Temple Reel Controversy News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਲ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ "ਨੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਲੈਜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ" ’ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।

ਇਸ ਰੀਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜਾ ਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ’ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਅਸ਼ਨੀਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਲ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

TAGS

Durgiana Temple Reel ControversyDurgiana Temple viral reelpunjabi news

Trending news

Durgiana Temple Reel Controversy
ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਰੀਲ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨਜ਼ਰ
Instagram Plus Subscription
Instagram ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੌਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
Kewal Singh Dhillon Punjab BJP President
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ
Jalandhar road accident
ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਚਾਲਕ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਇਲਾਜ ਬਹਾਨੇ ਲਾਸ਼ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਸੁੱਟੀ
Bikram Singh Majithia
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ
PM Kisan 23rd Instalment
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! PM ਕਿਸਾਨ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਪਡੇਟਸ
Delhi Restaurant Fire
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਝੁਲਸਣ ਕਾਰਨ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Mohali Court Bomb Threat
ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
zirakpur news
ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਬੀੇਜੇਪ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ੋਸ਼
ludhiana railway station viral video
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੌਂਬੀ ਬਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ