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ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਕੰਢੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 05, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:02 PM IST
ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਕੰਢੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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