ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਕੰਢੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

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Ludhiana News(ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ): ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਲੜਕਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 87, ਬਿੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ 29 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੰਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਕੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਅੱਜ ਉਸਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਹਨ।
ਵੰਸ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਗਿਆ
ਵੰਸ਼ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੰਸ਼ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ।
ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੈਰਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵੰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੋਸਤ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੰਸ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 10-15 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਵੰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਫਿਰ ਚੀਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੁਝ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਸੀਪੀਆਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ।