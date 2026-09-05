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ਸਸਕਾਰ ਤੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਲੜਕਾ; ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

Kapurthala Boy Found Alive: ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 05, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:10 PM IST
ਸਸਕਾਰ ਤੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਲੜਕਾ; ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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