ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ; ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ

Social Issue News (ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ): 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਜਿਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰੀ ਮੋਨਲ ਮੈਚਿੰਗ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਕਈ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਕਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੈਚਿੰਗ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਦਾਜ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।