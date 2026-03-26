ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ; ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਚੜ੍ਹੇ, ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਚਿੰਤਤ

Hoshiarpur News: ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਐਸਬੀਐਮ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਜਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਭਾਅ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
Hoshiarpur News: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਇਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਜਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਟ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।