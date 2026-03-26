Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh

ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ; ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਚੜ੍ਹੇ, ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਚਿੰਤਤ

Hoshiarpur News: ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਐਸਬੀਐਮ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਜਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਭਾਅ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 12:42 PM IST

ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ; ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਚੜ੍ਹੇ, ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਚਿੰਤਤ

Hoshiarpur News: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਐਸਬੀਐਮ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਜਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਭਾਅ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਇਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਜਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਟ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Trending news

kamlesh thakur
सदन में पहली बार गूंजी देहरा की ‘नई आवाज’, कमलेश ठाकुर ने बजट पर दिया भाषण
Petrol Diesel Price Hike
ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਪੈਟਰੋਲ 5 ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 3 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
Mandi Accident
पंडोह डैम के पास दर्दनाक हादसा, बस-कार की टक्कर में 2 की मौत, 2 गंभीर घायल
COVID New Variant
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਦਸਤਕ! 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
Himachal Weather
हिमाचल मौसम अलर्ट! 4 जिलों में आज तूफान, 29-30 मार्च को भारी बारिश-बर्फबारी का खतरा
Rayavaram Bus Crash
ਟਿੱਪਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਗਰੋਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ; 10 ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜੇ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Jaskaran Singh Filmfare Win
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਐਵਾਰਡ; ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿੱਤਿਆ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ
Fazilka Student Clash
ਐਸਡੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ
Punjab Admin Reshuffle
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ; ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ
Gurindervir Singh 60m record
ਦੌੜਾਕ ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ; 60 ਮੀਟਰ 6.60 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ