ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡਰਿਊ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ; ਐਪਸਟਾਈਨ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਮ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 19, 2026, 05:42 PM IST

Prince Andrew News: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡਰਿਊ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਐਪਸਟਾਈਨ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਪਸਟਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਖਿਤਾਬ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਇਲ ਲਾਜ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਫੋਕ ਦੇ ਸੈਂਡਰਿੰਘਮ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਿਊ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹੀ ਖਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹਿਜ਼ ਰਾਇਲ ਹਾਈਨੈਸ' (HRH) ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਿੰਸ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਡਿਊਕ ਆਫ਼ ਯੌਰਕ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਂਡਰਿਊ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੈਂਡਰਿੰਗਮ ਅਸਟੇਟ 'ਤੇ ਐਂਡਰਿਊ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਰਫੋਕ ਦੇ ਵੁੱਡ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਥੇਮਸ ਵੈਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨੇ ਐਂਡਰਿਊ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀਡੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਐਂਡਰਿਊ ਜਿਸਦਾ 66ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਅੱਜ (19 ਫਰਵਰੀ) ਹੈ, ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਥੇਮਸ ਵੈਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੇਮਸ ਵੈਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਰਫੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਨਾਰਫੋਕ ਦੇ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।"

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ
ਸਹਾਇਕ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਓਲੀਵਰ ਰਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ।

