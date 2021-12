ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਫੁੰਡਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ,ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਘੇਰੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡ੍ਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਡਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਡਰੋਨ ਮੇਡ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਕਸਾ ਕੋਪਟਰ ਡ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਛੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11.30 ਵਜੇ ਅਮਰਕੋਟ ਚੌਂਕੀ ਨੇੜੇ ਇਸ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ।ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।

A hexacopter (drone) flying at a low height in Ferozpur border area of Punjab was caught by BSF troops on Friday night. It's Made in China & entered Indian territory from Pakistan side. Senior BSF officers have reached&are supervising search op in the area, said a sr BSF officer pic.twitter.com/9EchadYOnN

ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।

Instead of doing Bhangra all day CM Punjab should advice his home minister to get active and come out of denial mode. Also tell your party president (if he listens to you) to ask his elder brother Imran Khan to stop trying to disturb our border state of Punjab! https://t.co/oLBNydBPH2

