BSF ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 11 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਈ 11 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਖੇਪ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਦੇਖਦਿਆ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 52 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਰੱਖੇ 11 ਪੈਕਟ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਹੈਰੋਇਨ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੀਬ 11 ਕਿਲੋ ਹੈ।

06/11/2021 #Abohar

Attempt of smugglers to smuggle contraband was foiled by #BSF.

Heroin-appx 11 Kg was seized from Indian side farming field on own side of fence, during harvesting of crops by farmer, where contraband was concealed in paddy field.

सीमा सुरक्षा बल - सर्वदा सतर्क pic.twitter.com/SSwSk8Sqk8 — BSF PUNJAB FRONTIER (@BSF_Punjab) November 6, 2021