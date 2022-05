BSF ਨੇ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ, ਕਿਸਾਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 2 ਪੈਕੇਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋ ਰਤਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ 3 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

01/05/2022#Amritsar

Alert troops apprehended a farmer, while he was trying to conceal suspicious narcotic packets, when he had gone ahead of fence for farming.

(Wt- 1.020Kg)

Vigilant troops again foiled smuggling attempt.

