ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ Indo-Pak ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਨ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਕ ਗੋਲੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਰੰਤ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।



07/03/2022#Ferozepur Sector @BSF_Punjab

Vigilant troops of #BSF deployed on #Ferozepur border detected and shot down 1 Quadcopter and recovered 4 pkts (appx 4.17 Kgs) suspected #Heroin and 1 small pkt (appx 250 gms) suspected #Opium were recovered.#BSFAgainstDrugs#JaiHind pic.twitter.com/kErtpZAIZS

— BSF PUNJAB FRONTIER (@BSF_Punjab) March 7, 2022