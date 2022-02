ਬੱਸ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਕੱਟੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਰਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਰਗੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਟੀਐਸਆਰਟੀਸੀ) ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਰੀਮਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ TSRTC ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਮੁਰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਲਈ।

A rooster is a living being. Ticket is a must to travel in RTC bus.#Telangana pic.twitter.com/XEckxd9bXL

— P Pavan (@PavanJourno) February 8, 2022