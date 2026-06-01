ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ; ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ

Gujarat Titans Bus Fire News: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ।
ਖਿਡਾਰੀ 1 ਘੰਟਾ ਫਸੇ ਰਹੇ
ਆਈਪੀਐਲ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਟੀਮ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲੀ। ਖਿਡਾਰੀ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਟੀਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਟਾਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (10) ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ (12) ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਟੀਮ ਨੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿੰਧੂ ਨੇ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਬਟਲਰ ਨੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਜੀਟੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ (50) ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਟੀਮ 155 ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਚੇਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 75 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਉਸਨੇ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ। ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ, 16 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਆਰਸੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਆਈਪੀਐਲ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ।