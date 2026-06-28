/ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟੱਕਰ; ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

राज्य चुनें
Gurdaspur Bus Accident: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤਰੀਜਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਜਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਸ ਉਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸਬਾ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬੱਬਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਤੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਦੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਥਾਣਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਬਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਟਕਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਾਫੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਥਾਣਾ ਧਾਰੀਵਾ