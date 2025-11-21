8th CPC Salary: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਇੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ Basic Salary

8th CPC Salary: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਬੈਸਿਲ ਸੈਲਰੀ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪੀਐਫ, ਅਤੇ ਟੀਏ-ਐਚਆਰਏ ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 70 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੈਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 1.92 ਅਤੇ 2.08 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਵਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹34,560 ਅਤੇ ₹37,440 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ
8th Pay Commission ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
8th Pay Commission ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਬੈਸਿਕ ਸੈਲਰੀ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪੀਐਫ, ਅਤੇ ਟੀਏ-ਐਚਆਰਏ ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਬੈਸਿਕ ਸੈਲਰੀ
ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Minimum Basic Pay ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 7ਵੇਂ CPC ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ₹18,000 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 8ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.92 ਤੋਂ 2.08 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਗਣਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:
₹18,000 × 1.92 = ₹34,560
₹18,000 × 2.08 = ₹37,440
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Minimum Basic Pay ਇਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।