8th Pay Commission: 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ! ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ?

8th Pay Commission: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th CPC) ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ToR ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AIDEF ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ) ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਟੀਓਆਰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਡੀਈਐਫ) ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਏਆਈਡੀਈਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ CPC ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
AIDEF ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, AIDEF ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ToR 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। AIDEF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 69 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, AIDEF ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ CPC ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
TOR ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ TOR ਵਿੱਚ "ਪੈਨਸ਼ਨਰ" ਜਾਂ "ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭ, ਭਾਵ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿੱਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ?
ToR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਰੱਖਿਆ ਬਲ
ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਭਾਗ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨਿਯਾਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (RBI ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ