8th pay commission: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ?

8th pay commission: ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Trending Photos
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1990 ਬੈਚ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ-ਸਚਿਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਈਆਈਐਮ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ?
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਲਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 7ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੌਜੂਦਾ DA ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਐਰੀਅਰ?
ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਐਰੀਅਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਰੀਅਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਗੂ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪੇ-ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 2027 ਜਾਂ 2028 ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਰੀਅਰ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।